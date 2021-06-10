Байден обсудит с Меркель разногласия по «Северному потоку-2»

Президент США Джо Байден обсудит с канцлером Германии Ангелой Меркель разногласия по трубопроводу «Северный поток-2» на встрече, которая пройдет в рамках саммита G7. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, передает РИА Новости.

«У президента Байдена будет возможность встретиться с канцлером Меркель и обсудить наши тесные отношения с Германией. В любых отношениях, таких важных и ценных, как эти, есть пункты разногласий», — сказал Прайс, уточнив, что «Северный поток-2» — один из них.

Прайс подчеркнул, что позиция американской стороны по проекту не изменилась. США выступают против строительства трубопровода и рассматривают его как угрозу европейской энергобезопасности.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.