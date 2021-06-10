В МИД Германии назвали условие для реализации «Северного потока-2»

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что условием реализации проекта трубопровода «Северный поток-2» является транзит газа через Украину. Об этом дипломат заявил на брифинге, его слова передает РИА Новости.

«Германия, и канцлер ФРГ [Ангела Меркель] много лет назад прояснила это президенту [России Владимиру] Путину, связывает завершение проекта "Северный поток 2" с продолжением газового транзита на Украине», — подчеркнул Маас, добавив, что это было основанием для усилий Германии при заключении в 2019 году договора о транзите между Украиной и Россией.

6 июня с аналогичным заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Ранее Хайко Маас объяснил цель переговоров Берлина и Вашингтона по поводу «Северного потока-2». По его словам, ключевая цель обсуждения для немецкой стороны — продление соглашения по транзиту газа через украинскую территорию.

Изначально газопровод «Северный поток-2» планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако из-за ограничений, наложенных США, участники строительства начали выходить из проекта. Сроки его реализации неоднократно переносились.