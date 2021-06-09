В Кремле оценили вероятность обсуждения Украины на встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность обсуждения Украины на встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Его слова передает РИА Новости.

«Тема Украины так или иначе будет затрагиваться», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля. Он также сообщил, что по окончании встречи Путин будет готов общаться с прессой: как в формате совместной пресс-конференции с президентом США, так и отдельно.

Ранее помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан раскрыл темы, которые будут обсуждаться на саммите глав государств. По его словам, президенты поговорят о недавних хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей, доставке гуманитарной помощи в Сирию и возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.