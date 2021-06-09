Россия
 
Последние новости
Путин сравнил законопроект Зеленского с идеями нацистской Германии
США вознамерились пожертвовать полмиллиарда доз вакцины от COVID-19 всему миру
В Москве рассказали о создании специальных зон для привитых от COVID-19 
Отстраненный на десять лет российский футбольный судья оценил решение УЕФА
В Подмосковье несколько домов эвакуировали из-за угрозы взрыва на ТЭЦ 
В Минобороны подтвердили гибель российского военного в Сирии
Захарова оценила призыв Тихановской ввести санкции против предприятий Белоруссии
В Белом доме раскрыли важные темы на встрече Путина и Байдена
Москвичка связывала пакетами и таскала за волосы приемных дочерей-близнецов 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Кремле оценили вероятность обсуждения Украины на встрече Путина и Байдена

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность обсуждения Украины на встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена. Его слова передает РИА Новости.

«Тема Украины так или иначе будет затрагиваться», — подчеркнул пресс-секретарь Кремля. Он также сообщил, что по окончании встречи Путин будет готов общаться с прессой: как в формате совместной пресс-конференции с президентом США, так и отдельно.

Ранее помощник по национальной безопасности главы американской администрации Джейк Салливан раскрыл темы, которые будут обсуждаться на саммите глав государств. По его словам, президенты поговорят о недавних хакерских атаках с использованием вирусов-вымогателей, доставке гуманитарной помощи в Сирию и возможные пути выхода на договоренности с Ираном по его ядерной программе.

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден захотел подать сигнал Путину
МИД рассказал о перспективах работы России и США
Байден поделился ожиданиями от разговора с Путиным