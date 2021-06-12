Названа причина отказа Байдена от совместной пресс-конференции с Путиным

Администрация президента США Джо Байдена решила не проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным по завершении встречи двух лидеров в Женеве из-за неудачного опыта экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

По информации издания, российская сторона поддерживала идею совместной пресс-конференции, но «представители из администрации Байдена помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки».

Предыдущий саммит России и США проходил в 2018 году. По словам сенатора Джона Маккейна, на его памяти «это было одно из самых позорных выступлений американского президента».

Саммит Путина и Байдена пройдет в швейцарской Женеве 16 июня. Совместное мероприятие лидеров двух стран станет первым после вступления Байдена в должность.

Ранее в Кремле заявили о планах провести отдельную пресс-конференцию президента России в Женеве после того, как стало известно о решении Байдена самостоятельно пообщаться с журналистами.