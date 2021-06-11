Мир
 
Последние новости
Курс рубля отреагировал на решение ЦБ
Великобритании предрекли судьбу увядшей империи с огромным долгом
Брэдли Купер отреагировал на новость о романе Ирины Шейк и Канье Уэста
Россияне назвали жилье мечты
23-летний мужчина завел роман с 60-летней женщиной и прославился в TikTok
Появилось видео избиения российского волейболиста в Москве
Россияне назвали самые популярные зарубежные направления для отпуска в июне
«Передовые технологии» по укладке асфальта сняли на видео в Москве 
В смартфонах Samsung нашли предустановленные приложения-шпионы
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден встретится с лидерами G7 в Британии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Саммит «Группы семи» (G7) начинается в Великобритании в городе Карбис-Бэй. В саммите примет участие президент США Джо Байден, лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии, также с главами стран встретятся представители Евросоюза, пишет агентство Reuters.

Неформальная встреча продлится три дня. В этом году в роли председателя саммита выступает Британия. На срок своего председательства она выбрала лозунг Build Back Better — «отстроить лучше, чем было».

На встрече, среди прочих вопросов, будет обсуждаться глобальный минимальный налог для корпораций в размере не менее 15 процентов — это поможет исключить ненужную и вредную конкуренцию между развитыми странами, считают в Белом доме.

Также страны планируют обсудить механизмы помощи менее обеспеченным странам с программами вакцинации и восстановлением пострадавшей от коронавирусной пандемии экономики.

10 июня сообщалось, что приехавшему на саммит американскому президенту так понравилось находиться в Британии, что он пошутил, что больше не хочет возвращаться на родину.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Меркель лично поедет в США ради споров из-за «Северного потока-2»
Байден приехал в Британию и не захотел возвращаться в США
Жена Байдена рассказала о его чрезмерной подготовке к встрече с Путиным