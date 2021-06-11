Меркель лично поедет в США ради споров из-за «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон ради того, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта «Северный поток-2». Об этом пишет газета Handelsblatt.

Точная дата визита еще не известна: вероятно, он состоится в июле или августе. Переговоры Меркель и президента США Джо Байдена коснутся широкого круга тем, но главной из них станет газопровод. Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе консутся Украины: Берлин стремится обеспечить ей безопасность.

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Речь идет о миллиардных потерях, которые Киев потерпит после эксплуатации газопровода. Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Еще 2-3 миллиарда — из-за роста стоимости газа, потому что подорожает его транспортировка из ЕС.

В конце мая Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте «Северный поток-2».

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.

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