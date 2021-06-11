Раскрыты планы Запада по новым обвинениям в адрес России

Деэскалацию между Россией и США можно объяснить несколькими причинами, однако страны Запада все равно хотят осудить «многочисленные нарушения» со стороны Москвы. Такие планы раскрыл член комитета бундестага Германии по международной политике Антон Фризен в разговоре с РИА Новости.

По его словам, новые обвинения в адрес российской стороны могут прозвучать по итогам серии международных саммитов — на уровне G7, НАТО и ЕС. «Применительно к российской и китайской тематике США находятся в координационном процессе с "семеркой", НАТО и ЕС», — пояснил Фризен.

При этом американский президент Джо Байден демонстрирует смягчение позиции по России. Германский политик объясняет его желанием сохранить отношения Вашингтона с Берлином: по этой причине Белый дом не стал вводить санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG.

Кроме того, причиной деэскалации может быть шпионский скандал: согласно некоторым данным, США следили за европейскими политиками с помощью Дании. Поскольку это повлияло на авторитет Вашингтона, новых антироссийских санкций ожидать не стоит, заключил Фризен.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung написала о слежке Агентства национальной безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По информации издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка.

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