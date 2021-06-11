Немецкий парламент отклонил призыв отказаться от «Северного потока-2»

Немецкий федеральный парламент (Бундестаг) отклонил проект ходатайства пересмотреть политику в отношении России, в том числе отказаться от проекта «Северный поток-2». Об этом сообщают РИА Новости.

Предложение было подготовлено фракцией «Зеленые». В частности, политики требовали «последовательно защищать права человека, демократию и европейское мирное устройство, признать, что новые газопроводы, как "Северный поток-2", не нужны для энергоснабжения Европы, а напротив, вредны для климата, прекратить поддержку "Северного потока-2" и отказаться от него».

Против проекта выступили все остальные фракции, кроме воздержавшейся СвДП.

10 июня оператор Nord Stream 2 AG рапортовал, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. Уже 11 июня начнется ее заполнение газом. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки еще идут.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начнут заполнять газом уже 11 июня.