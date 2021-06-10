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Захарова удивилась реакции Европарламента на кибершпионаж США

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о реакции Европарламента на информацию о слежке США и Дании за европейскими политиками. Ее слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что кибершпионаж против страны Евросоюза со стороны неевропейского государства — «непосредственная сфера ответственности» Европарламента. Она удивилась отсутствию реакции со стороны представителей объединения.

Захарова также призвала парламентариев обсудить посадку рейса авиакомпании Ryanair в Берлине. Она порекомендовала европейским властям «провести какие-то параллели», сравнить инциденты и задаться вопросом о сходствах и различиях этой ситуации с экстренным приземлением борта той же авиакомпании в Минске.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung написала о слежке Агентства национальной безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка.

Пассажирский самолет Ryanair совершил аварийную посадку в Берлине из-за сообщения об угрозе взрыва на борту 30 мая. Борт был проверен сотрудниками правоохранительных органов — взрывчатых веществ обнаружено не было. Тем не менее все пассажиры были эвакуированы, а их багаж подвергся досмотру. Еще одна экстренная посадка лайнера ирландской компании, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс, произошла 23 мая в Минске после сообщений о бомбе. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

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