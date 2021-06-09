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В МИД России посоветовали Европе бояться американского «большого брата»

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала Европе бояться не «придуманных русских хакеров», а американского «большого брата», который постоянно «подглядывает и прослушивает».

Она напомнила о деле бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и отметила, что недавно о нем появилось разоблачение на основе опубликованных материалов обвинения.

Захарова отметила, что в конце мая Европейский суд по правам человека вынес окончательное постановление по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи данных миллионов европейцев и слежки за ними американскими спецслужбами при поддержке Великобритании и Швеции.

Официальный представитель добавила, что события 15-летней давности повторились в настоящее время и пояснила, что по иронии судьбы тогда Швеция помогла США следить за Европой, а теперь Дания содействовала в шпионаже за Европой и Швецией.

«Вывод прост: опасаться европейцам, да и не им одним, надо не придуманных русских хакеров и китайских айтишников, а своего американского "большого брата", который за ними постоянно подглядывает и их регулярно прослушивает, разоблачая миф о собственной киберневинности», — заключила Захарова.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка.

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