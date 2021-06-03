Посла США в Норвегии вызвали на разговор из-за дела о шпионаже

Американского посла в Норвегии вызвали на разговор в местный МИД из-за дела о шпионаже: речь идет о предполагаемой слежке спецслужб США и Дании, прослушивающих европейских политиков. Об этом премьер Норвегии Эрна Сульберг рассказала агентству NTB.

По словам политика, американцы рассказали, что изменили практику «мониторинга» европейских союзников еще в 2014 году. Американский посол подтвердила, что Вашингтон хочет заняться расследованием этого дела вместе с ЕС.

Кроме того, Сульберг поговорила с коллегой из Дании Метте Фредериксен. «Я еще раз заявила ей о том, что мы считаем шпионаж по отношению к союзникам и ближайшим друзьям неприемлемым», — отметила норвежский политик.

31 мая газета Süddeutsche Zeitung писала о слежке Агентства национальной безопасности США за канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным издания, спецслужбы Дании предоставили американцам доступ на специальную станцию около Копенгагена, откуда велась прослушка.

В правительстве Германии сообщили, что не знали о возможной слежке из Дании. Меркель об этой ситуации стало известно из материала, собранного изданием. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.

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