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США сознались в убийствах мирных жителей по всему миру

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Фото: Parwiz / Reuters

Американские военные сознались в непреднамеренных убийствах двух десятков мирных жителей за 2020 год. Об этом сообщает Al Jazeera.

США признали ответственность за смерть 23 человек в зонах боевых действий по всему миру. Отмечается, что заявленное число жертв выше, чем в предыдущие годы. Еще 10 человек получили серьезные ранения в результате действий военных.

По данным отчета Пентагона, наибольшее число смертей среди мирного населения в ходе конфликтов было зарегистрировано в Афганистане. Военные также заявили о гражданских жертвах в ходе операций в Ираке, Сомали, Йемене и Нигерии.

Неправительственные организации также регулярно публикуют данные об убийствах мирных граждан военными США. Обнародованные ими цифры часто оказываются выше заявленных американскими властями. Так, организация Airwars сообщила, что в ходе военных операций в 2020 году американская армия убила более сотни человек, что в пять раз превышает официальные данные Пентагона, передает Al Jazeera. Представители правозащитных организаций назвали информацию из отчета Вашингтона «крайне неадекватной».

В ноябре 2020 стало известно, что элитные военные Австралии убивали афганцев на церемонии посвящения в спецназ по приказу командиров. Расследование показало, что военнослужащие австралийского контингента из подразделений SAS (Специальный полк авиадесантной службы) виновны в убийстве не менее 39 афганцев вне поля боя. Эти обвинения выстроены на показаниях 400 свидетелей.

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