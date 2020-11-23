Мир
 
Последние новости
Названы регионы России с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу
За Вайнштейном установили постоянное наблюдение из-за угрозы самоубийства
Телеведущая пожаловалась на осложнения после коронавируса
Huawei выпустит ПК на собственном процессоре
Устроившим поджог особняка российского губернатора по заказу генерала дали сроки
Мурашко заявил о проблемах с помощью больным COVID-19 в пяти регионах
Правительство отказалось от новых ограничений по коронавирусу
Российский губернатор призвал отбирать автомобили у пьяных «уродов»
Трогательная встреча семьи с пропавшей шесть лет назад собакой попала на видео
Европе пообещали «долгие годы боли»
Новости партнеров
Прослушать новость

Девять солдат покончили с собой после публикации отчета о военных преступлениях

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Petty Officer 1st Class John Collins / Wikipedia

Девять австралийских солдат покончили с собой за последние три недели на фоне публикации изобличающего доклада о предполагаемых военных преступлениях, совершенных австралийскими военнослужащими в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail.

Четырехлетнее расследование выявило «постыдный список» незаконных убийств, совершенных вне «поля битвы». Всего за последние три недели одна женщина и восемь мужчин в возрасте от 20 до 50 лет совершили суицид.

Отмечается, что такое количество солдат, покончивших с собой за такой короткий промежуток времени, является беспрецедентным в новейшей военной истории Австралии. Предположительно, свою роль в некоторых из этих самоубийств сыграл стресс во время расследования, в ходе которого были обнаружены свидетельства 39 убийств, совершенных австралийскими спецслужбами.

При этом подчеркивается, что нет никаких свидетельств того, что девять покойных военнослужащих имели какое-либо отношение к предполагаемым военным преступлениям, задокументированным в отчете.

Ранее стало известно, что элитные военные Австралии убивали афганцев на церемонии посвящения в спецназ. В докладе представителя Минобороны генерал-майора юстиции Пола Бреретона (Paul Brereton) отмечается, что в период с 2009-го по 2013 год командиры патрулей приказывали новобранцам убивать афганцев, чтобы они таким образом прошли «крещение кровью». Жертвами оказывались военнопленные, крестьяне и гражданские.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
NINE Australian soldiers take their own lives in just three weeks amid fallout from bombshell report exposing 'war crimes' in Afghanistan
Австралия по ошибке продала старые шкафы с госсекретами и военными тайнами
Австралия вывела свои войска из Афганистана