Девять солдат покончили с собой после публикации отчета о военных преступлениях

Девять австралийских солдат покончили с собой за последние три недели на фоне публикации изобличающего доклада о предполагаемых военных преступлениях, совершенных австралийскими военнослужащими в Афганистане. Об этом сообщает Daily Mail.

Четырехлетнее расследование выявило «постыдный список» незаконных убийств, совершенных вне «поля битвы». Всего за последние три недели одна женщина и восемь мужчин в возрасте от 20 до 50 лет совершили суицид.

Отмечается, что такое количество солдат, покончивших с собой за такой короткий промежуток времени, является беспрецедентным в новейшей военной истории Австралии. Предположительно, свою роль в некоторых из этих самоубийств сыграл стресс во время расследования, в ходе которого были обнаружены свидетельства 39 убийств, совершенных австралийскими спецслужбами.

При этом подчеркивается, что нет никаких свидетельств того, что девять покойных военнослужащих имели какое-либо отношение к предполагаемым военным преступлениям, задокументированным в отчете.

Ранее стало известно, что элитные военные Австралии убивали афганцев на церемонии посвящения в спецназ. В докладе представителя Минобороны генерал-майора юстиции Пола Бреретона (Paul Brereton) отмечается, что в период с 2009-го по 2013 год командиры патрулей приказывали новобранцам убивать афганцев, чтобы они таким образом прошли «крещение кровью». Жертвами оказывались военнопленные, крестьяне и гражданские.