Элитные военные Австралии убили 39 афганцев для посвящения в спецназ

Элитные военные Австралии убивали афганцев на церемонии посвящения в спецназ. Это следует из доклада представителя Минобороны генерал-майора юстиции Пола Бреретона (Maj Gen Justice Paul Brereton), сообщает The Canberra Times.

Расследование показало, что военнослужащие австралийского контингента из подразделений SAS (Специальный полк авиадесантной службы) виновны в убийстве не менее 39 афганцев вне поле боя. Эти обвинения выстроены на показаниях 400 свидетелей.

Отмечается, что в период с 2009 по 2013 год командиры патрулей приказывали новобранцем убивать афганцев, чтобы они таким образом прошли «крещение кровью». Жертвами оказывались военнопленные, крестьяне и гражданские. Австралийцам удавалось скрыть беспричинные убийства, так как затем им удавалось представить гибель афганцев в ходе военных действий. Известно, что теперь в отношении 19 человек начали разбирательство, а один из батальонов SAS расформируют.

Известно, что по международному праву действия спецназа расцениваются как военные преступления. При этом утверждается, что высшее руководство вооруженных сил о перегибах ничего не знало. Руководство Минобороны назвало вскрывшиеся факты позором.

Австралия ввела свои войска в Афганистан в 2001 году, а последние боевые подразделения вывела в 2013. Всего в военной кампании приняли участие 25 тысяч австралийских военнослужащих. Из них погибли 40 человек, еще 261 получил серьезные ранения. Операция стала самой длительной зарубежной военной кампанией в истории Австралии.

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