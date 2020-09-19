Мужчина убил соседку и выдал себя запросами в Google

Уроженца Китая приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство соседки, без права на досрочное освобождение до 2031 года. Мужчина скомпрометировал себя запросами в Google за два дня до преступления, сообщает news.com.au.

Отмечается, что убийство произошло в 2018 году. 19-летний Шуо Донг снимал квартиру с 28-летней Ци Юй в Сиднее, куда женщина приехала учиться. Тело китаянки нашли в сточной канаве на окраине города. Вокруг ее шеи была завязана блузка с длинным рукавом. Однако до сих пор неизвестно, как именно девушка была убита, — на допросе Донг этого не рассказал.

За несколько дней до исчезновения Юй ее сосед искал в интернете юридическую информацию. Его запросы включали следующее: «Сколько лет грозит за умышленное убийство в Австралии» и «Критерии вынесения приговора за умышленное убийство. Какие расходы должны быть возмещены после умышленного убийства».

В ночь убийство Юй третья соседка, возвращаясь домой, заметила на лестнице большое красное пятно. Таким образом, полиция установила, что женщину убили в квартире, а тело затем вывезли. В суде выяснилось, что у Донга была диагностирована шизофрения. Однако, по мнению экспертов, она не повлияла на совершение убийства, которые было четко спланировано заранее.