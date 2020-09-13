Бабушка позволила своему девятимесячному внуку съесть дозу героина

В американском штате Мэриленд бабушка приговорили к десяти годам лишения свободы за то, что она позволила своему девятимесячному внуку съесть дозу героина. Об этом сообщает Associated Press.

44-летнюю американку обвинили в непредумышленном убийстве и жестоком обращении с детьми.

По данным следствия, в июле 2019 года женщина и ее 17-летняя дочь купили четыре дозы героина. Заметив пропажу одной из них, женщины задались вопросом, не съел ли ее ребенок. На эту мысль жительниц США натолкнул тот факт, что малыш стал хрипеть.

Однако родственницы не придали этому значения и легли спать. Малыш при этом скончался. Месяц назад с 17-летней дочери подсудимой сняли обвинения.

В конце августа сообщалось, что в Санкт-Петербурге девятилетний ребенок-инвалид отравился этанолом после того, как его мать устроила домашнюю вечеринку со своим гражданским мужем. Пара употребляла алкоголь и наркотики, а ребенка оставила без присмотра.