Российский ребенок отравился этанолом во время нарковечеринки матери

Россиянка оставила без присмотра девятилетнего сына с инвалидностью и устроила с мужчиной домашнюю вечеринку с алкоголем и наркотиками. В этот же день ребенок был найден пьяным на улице в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по городу и области.

Мальчика обнаружили 22 августа возле дома Петергофскому шоссе, у него было отравление этанолом. В тяжелом состоянии школьника доставили в больницу. 24 августа полицейские выяснили местонахождение матери. 26-летняя безработная рассказала, что в день ЧП она находилась с 35-летним гражданским мужем на садовом участке возле своего дома, и они употребляли спиртное и запрещенные вещества.

В отношение женщины и мужчины составлены административные протоколы о появлении в нетрезвом виде в общественном месте (статья 20.21 КоАП). Оба направлены на медицинское освидетельствование. В отношении матери также составлен протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (часть 1 статьи 5.35 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале 2020 года врачи выявили следы спайсов в крови госпитализированного с отравлением восьмимесячного ребенка. Младенец был в коме. В организме отца наркотиков не обнаружено.