Власти США расследуют причины утечки данных о налогах богатейших американцев

Власти США расследуют, каким образом данные о налогах богатейших жителей США утекли в сеть, сообщает CNN.

«Любое незаконное раскрытие конфиденциальной правительственной информации лицом, имеющим доступ, является незаконным, и мы относимся к этому очень серьезно», — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

По данным CNN, Минфин уже направил запрос Генеральному инспектору Казначейства по вопросам налогообложения, ФБР и в прокуратуру США с требованием расследовать причины утечки.

8 июня в сети появилась информация о том, что некоторые американские миллиардеры, в том числе богатейшие люди планеты Джефф Безос и Илон Маск, за последние 15 лет сумели избежать выплаты федерального подоходного налога в отдельные годы. Она спровоцировала в стране масштабный скандал на фоне требований граждан повысить налоги для богатейшего процента населения США.