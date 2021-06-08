Маска и Сороса уличили в уходе от налогов

Некоторые американские миллиардеры, среди которых богатейшие люди планеты Джефф Безос и Илон Маск, за последние 15 лет сумели избежать выплаты федерального подоходного налога в отдельные годы, заявляет портал ProPublica, занимающийся журналистскими расследованиями. В распоряжении издания оказались обширные данные Налоговой службы США, касающиеся налогов самых состоятельных людей страны.

Так, Джеф Безос, основатель Amazon и самый богатый человек в мире, не заплатил федерального подходного налога в 2007 и 2011 годах. Основатель Tesla Илон Маск — второй в рейтинге миллиардеров — избежал выплаты в 2018 году. То же самое можно сказать о бизнесмене Майкле Блумберге, инвесторе Карле Айкане и финансисте Джордже Соросе, причем последнему удавалось не платить федерального подоходного налога три года подряд.

Полученная информация опровергает миф о справедливости американской налоговой системы, считает ProPublica. Данные Налоговой службы показывают, что самые богатые люди могут, причем абсолютно легально, платить незначительные для их состояния суммы. Они используют стратегии ухода от налогов, недоступные для обычных людей. Состояние миллиардеров происходит из стоимости активов — акций и имущества. По американским законам налоги предусмотрены только в случае продажи этих активов.

За последние годы средняя американская семья зарабатывала около 70 тысяч долларов в год и платила 14-процентный федеральный налог. Для дохода более 628 тысяч долларов с этого года действует налоговая ставка в 37 процентов, но данные ProPublica показывают, что сверхбогатые люди успешно обходят систему.

Если сопоставить сумму, в которую Forbes оценивает рост состояния 25 богатейших американцев за период с 2014 по 2018 год, и сумму уплаченных ими налогов, то можно обнаружить, что налоговая ставка для них составила лишь 3,4 процента. Став богаче на 401 миллиард, они заплатили в общей сложности 13,6 миллиарда налогов.

В марте законодатели США выступили с инициативой введения налога для сверхбогатых: авторы идеи рассчитывали, что это сделает экономику более справедливой и позволит собрать дополнительно около 3 триллионов долларов налогов в течение 10 лет. В случае принятия закона 100 богатейшим американцам пришлось бы выплатить 78 миллиардов долларов в 2021 году.

В декабре 2020 года стало известно, что Илон Маск для экономии на уплате налогов решил переехать из Калифорнии в Техас.