Россиянам рассказали о способе платить налоги по-новому

В скором времени россияне смогут платить налоги по-новому. Уже со следующего года Федеральное казначейство может начать собирать налоги с кошельков физических лиц в цифровом рубле — такой сценарий допустил руководитель структуры Роман Артюхин. Об этом он рассказал газете «Известия».

Он уточнил, что на первом этапе подобный метод сбора налогов коснется в основном физических лиц. «С корпоративным сектором все сложнее, там гораздо больше видов платежей. С гражданами дело обстоит проще, по сути, речь об уплате с их кошельков», — объяснил Артюхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее во время форума зампредседателя Центробанка Сергей Швецов сказал, что наличные деньги уходят в прошлое, и через несколько десятилетий их должна будет заменить цифровая валюта. «Я думаю, наличные тоже когда-то, через 20-30 лет, будут маргинальными. Вот цифровой рубль должен будет их заменить. И скорость создания этого продукта очень сильно зависит от технологической готовности», — сказал он.

Пилотный проект по тестированию цифрового рубля ЦБ готовится запустить с будущего года.