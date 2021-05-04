В России резко вырос спрос на наличные

В России наблюдается резкий рост спроса на наличные деньги. Об этом во вторник, 4 мая, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Уточняется, что в апреле объем наличных денег в обращении, поступивших через банки, вырос на 366,9 миллиарда рублей. Этот показатель стал максимальным резким оттоком в наличность с начала года. Начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин объяснил, что использование наличных денег россиянами перед майскими праздниками является традиционным, однако в текущем году отток оказался выше примерно на 100 миллиардов рублей.

«Решение властей "удлинить" майские праздники может быть одной из причин, почему люди решили сконцентрировать запас наличных. Когда между майскими праздниками нет рабочих дней, некий повышенный спрос на наличные присутствует, хотя банковская система работает», — рассказал

Майские праздники продлятся в этом году с 1 по 10 мая. Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать дополнительно нерабочими четыре дня между праздничными выходными и подписал соответствующий указ.