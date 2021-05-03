Рублю предсказали нетрадиционный рост

Российская валюта в ближайшее время может нетрадиционно вырасти. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные РИА Новости.

Как отмечается, рубль в мае традиционно падает, как и многие рисковые активы. Валерий Емельянов из компании «Фридом финанс» объяснил, что сезонность на российском рынке стандартна: в отпускной период с мая по октябрь все рисковые активы, в которые входят также акции и облигации развивающихся рынков, показывают более низкую доходность. Поэтому инвесторы «заранее из них выходят в мае», что давит на рубль, отметил он. По словам Емельянова, по статистике, за десять лет рубль в 60 процентах случаев в мае падал.

«Указанная стратегия в мае может сработать только при сочетании негативного развития внешнеполитической обстановки: рисков военных действий на востоке Украины, санкций и прочих ограничений, которые могут быть чувствительными для экономики РФ, отдельных сегментов и отраслей», — предсказал, в свою очередь, Владимир Евстифеев из банка «Зенит». Риском могут также стать риторика Федеральной резервной системы (ФРС) США и инфляция в России, отмечают эксперты.

Однако Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка подчеркивает, что курс рубля ожидается стабильным, если не будет эскалации внешнеполитических рисков. По его прогнозу, доллар закрепится на уровне 73-75 рублей.

В компании «БКС Мир инвестиций» отмечают, что потерял интенсивность и санкционный фактор, приводивший к падению долговых госбумаг России, мир также ожидает уменьшения инфляции из-за коронавируса в Азии. В связи с этим угроз для облигаций федерального займа не видно, а потому в среднесрочной перспективе Россию ждет курс в 72,5 рубля за доллар и 88 рублей за евро. Андрей Кочетков из компании «Открытие брокер» добавляет: значимая просадка цены ОФЗ в мае лишь активизирует ни них спрос, что также положительно скажется на рубле, и он, вероятно, укрепится.

Ранее россиянам объяснили опасность покупки долларов США. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал условие для отказа от американской валюты.