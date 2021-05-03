Правительство поддержит железнодорожных перевозчиков 11 миллиардами рублей

Правительство России поддержит железнодорожных перевозчиков, выделив более 11 миллиардов рублей на стабилизацию их финансового положения. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте исполнительного органа.

Более 5,8 миллиардов рублей из этой суммы получат пригородные пассажирские компании. Средства пойдут на покрытие расходов, связанных с арендой подвижного состава, его эксплуатацией и техническим обслуживанием. По словам Мишустина, такая поддержка позволит не только сохранить, но и расширить наиболее востребованные направления электричек.

Еще 5,5 миллиардов рублей получит Федеральная пассажирская компания, которая занимается перевозками в поездах дальнего следования. Финансовая помощь пойдет на модернизацию и закупку новых вагонов. В правительстве подчеркнули, что принятые решения позволят сохранить доступные цены на билеты, а также обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и безопасность пассажиров.

В марте Михаил Мишустин назвал сумму, выделяемую правительством на улучшение транспортной инфраструктуры в стране. По его словам, на модернизацию этого направления до 2024 года будут выделены около 780 миллиардов рублей.