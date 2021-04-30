Первая «Ласточка» поехала из Москвы в Минск

Первый поезд «Ласточка» поехал в Минск с Белорусского вокзала в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Пятивагонные «Ласточки» в премиальной комплектации будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Поезд № 717/722 выезжает в 06:20 и прибывает в 13:10 (с остановкой в Смоленске), поезд № 721/718 выезжает в 16:00 и прибывает в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске).

Таким образом, «Ласточка» впервые стала международной. Тестовые поездки прошли в начале апреля.

Пассажирам будут доступны два класса обслуживания: бизнес и эконом. Для плюдей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъемники для инвалидных колясок и специализированные места для их крепления с кнопкой вызова проводника.

Движение поездов между Россией и Белоруссией возобновили с 8 февраля после долгого перерыва из-за ситуации с коронавирусом. Между Москвой и Минском будут курсировать поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, холдинг РЖД) и Белорусской железной дороги (БЖД).