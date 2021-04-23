Поезда будущего в России отправят на Сахалин

Первые в России поезда на водороде, который эксперты называют топливом будущего, начнут курсировать по Сахалину. Об этом со ссылкой на презентацию РЖД и источник, близкий к участникам проекта, сообщает РБК.

«Трансмашхолдинг» и правительство региона договорились о поставке семи поездов к 2024 году. Стоимость контракта превышает три миллиарда рублей. Цена билета на поезд, как указано в презентации, составит от 1,8 до 27,3 рубля за километр.

Эту информацию также подтверждает тот факт, что «Трансмашхолдинг» в пятницу, 23 апреля, договорилась с компанией «Русатом Оверсиз» (дочерняя компания Росатома) о создании совместного предприятия. Оно должно заняться организацией заправочной инфраструктуры и энергетических установок для поездов на водороде.

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В документе, на который ссылается издание, указано, что поставлено будет пять двухвагонных и два трехвагонных поезда. Их стоимость составляет 405 миллионов рублей и 492 миллиона соответственно. РЖД их приобретут, а «Росатом» организует производство водорода.

Накануне, 22 апреля, «Русатом Оверсиз» договорилась с французским производителем промышленных газов Air Liquide и Сахалинской областью об изучении возможности организации производства низкоуглеродного водорода на острове. В перспективе речь идёт о комплексе по производству нового топлива с мощностью от 30 тысяч тонн в год до 100 тысяч тонн.

Первый в мире поезд на водородных элементах в 2018 году запустила французская компания Alstom на северо-западе Германии. Он развивает скорость до 140 километров в час и перемещается на одной заправке на тысячу километров.

Ранее в Минпромторге рассказали, что первые автобусы на водороде появятся на улицах российских городов в 2024 году, а их прототип должен быть готов до конца года.