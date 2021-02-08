Возобновлено движение поездов между Россией и Белоруссией

Движение поездов между Россией и Белоруссией возобновлено с 8 февраля после долгого перерыва из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Между Москвой и Минском будут курсировать поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, холдинг РЖД) и Белорусской железной дороги (БЖД). Первый рейс из Москвы с остановкой в Минске отправится в 19:53 с Белорусского вокзала. Из Минска в Москву в 22:10 отправится состав БЖД.

4 февраля ОАО «РЖД» открыла продажу билетов на пассажирские поезда между Россией и Белоруссией. О поэтапном восстановления транспортного сообщения Россия и Белоруссия договорились в начале сентября прошлого года. Тогда представители двух стран подписали протокол, согласно которому они должны придумать план действий для последовательного запуска транспортных перевозок.

Железнодорожное сообщение между российскими и белорусскими городами было приостановлено в марте прошлого года на фоне распространения коронавирусной инфекции.