Россиянин проехал на поезде в Германии и неприятно удивился условиям

Российский турист проехал на поезде в Германии и огорчился отсутствием комфорта. Своими наблюдениями он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор статьи решил ради эксперимента прокатиться на обычном скоростном немецком поезде и проверить, действительно ли местные железные дороги с их условиями — это образец удобства, чистоты и пунктуальности.

Первое, что неприятно удивило мужчину — некомфортные кресла. По его словам, спустя три часа путешествия начинает затекать спина, а разложить сиденье почти невозможно: не позволяет маленькое пространство в купе.

Блогер также пожаловался на отсутствие специальных багажных боксов под посадочными местами. Так, сумки пришлось закидывать на верхние полки. «А если чемодан тяжелый, и пассажир женщина? Очень неудобно», — с недовольством отметил турист.

Однако главное, что возмутило мужчину — это состояние туалетов. Он подчеркнул, что унитазы в его вагоне были сломаны в течение всей поездки и никто их не пытался починить. Кроме того, автор обратил внимание на грязь и беспорядок внутри уборной. «Этот факт, думаю, свидетельствует о многом», — резюмировал пассажир.

Тем не менее россиянин перечислил и плюсы немецких железных дорог. К ним относятся удобная система навигации между вагонами, комфортная инфраструктура на платформах и неизменная пунктуальность, благодаря которой путешественники могут распланировать свое время по минутам.

Ранее в апреле российские туристы рассказали о главных недостатках питания в отечественных поездах. Согласно проведенному опросу, многим не нравятся неоправданно высокие цены на маленькие порции, которые приносят с задержкой уже остывшими.