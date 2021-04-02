Выпивший пива россиянин упал с верхней полки в поезде и засудил компанию

Выпивший пива россиянин упал с верхней полки в поезде, получил травмы и засудил транспортную компанию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Летом 2015 года Алексей Петушков ехал на второй полке поезда по маршруту Санкт-Петербург — Мурманск. Ночью пассажир упал и серьезно повредил плечо и ребра. Мужчина перенес операцию и подал на перевозчика в суд, требуя моральной компенсации.

Как заявил представитель транспортной компании, во время рейса пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее в материалах дела не было доказательств данного утверждения, как и медицинского подтверждения этого факта.

В свою очередь, Петушков признал, что действительно пил пиво во время поездки, однако не согласился с тем, что это могло свидетельствовать о его нетрезвом состоянии.

В итоге Кировский районный суд Петербурга полностью удовлетворил требования истца и взыскал с «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, холдинг РЖД) 100 тысяч рублей в пользу Петушкова.

Ранее в феврале россиянин отсудил деньги у авиакомпании из-за снившихся ему кошмаров после жесткой посадки самолета. В июне 2019 года пассажирский лайнер Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» совершил аварийное приземление в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа двигателя. В результате происшествия погибли пилот и бортмеханик, а некоторые пассажиры получили серьезные травмы.