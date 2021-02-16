Россиянин отсудил деньги у авиакомпании из-за снившихся ему кошмаров после рейса

Мужчина отсудил деньги у российской авиакомпании из-за кошмаров, которые начали сниться ему после жесткой посадки самолета. Об этом сообщает РИА Новости.

Как стало известно агентству, пассажирский лайнер Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» совершил аварийное приземление в аэропорту Нижневартовска из-за отказа двигателя в июне 2019 года. Воздушное судно выкатилось за пределы посадочной полосы и врезалось а здание аэропорта.

В результате происшествия погибли пилот и бортмеханик, а некоторые пассажиры получили серьезные травмы. Среди них был россиянин, у которого оказалось разбито лицо, зубы и порван мениск на ноге. После случившегося мужчина обратился в суд и потребовал компенсацию от авиакомпании в размере миллиона рублей.

Пострадавший заявил, что перевозчик должен выплатить ему деньги и за моральный ущерб, поскольку после этого рейса его стали мучить ночные кошмары. Кроме того, он объяснил, что воспитывает двоих детей и из-за полученных травм не может работать на прежнем месте.

Представитель авиакомпании счел сумму компенсации завышенной, однако суд частично удовлетворил требование пострадавшего, взыскав с перевозчика в пользу пассажира 300 тысяч рублей. Уточняется, что данное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами процесса.

В июле 2020 года российская путешественница засудила туристическую компанию из-за холодного моря в Италии. Так, по информации источника, москвичка хотела провести отпуск на пляже за границей и обратилась к туроператору «ТТ-Трэвел», чтобы найти подходящий вариант. После приобретения путевки она узнала о низкой температуре воды.