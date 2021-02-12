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Турист добровольно вошел в транс на отдыхе в США и решил засудить гипнотизера

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Кадр: V Theater Group

Турист из американского штата Аризона, добровольно участвовавший в известном шоу, решил засудить гипнотизера из-за травм, якобы полученных в состоянии транса. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в 2019 году в Лас-Вегасе, когда отдыхающий Кевин Кассельбери (Kevin Casselbury) решил поучаствовать в комедийном гипноз-шоу Марка Саварда (Marc Savard Comedy Hypnosis Show). В представлении участвуют добровольцы, которые соглашаются подняться на сцену, чтобы под гипнозом развлечь других зрителей.

Кассельбери был одним из желающих добровольно войти в транс. По словам мужчины, во время выступления он получил серьезные травмы. Теперь турист подал заявление в суд на гипнотизера — в своем иске он заявляет, что Савард не предупредил его о «всех рисках и опасных условиях шоу».

Как отмечает издание, американец требует 47 тысяч долларов в качестве компенсации расходов на медицинское обслуживание и лечение травм, полученных во время гипноза. При этом в поданном иске не указывается, как именно туристу были нанесены повреждения.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Индиана, которому удалось избежать суда после инцидента с его годовалой внучкой, выпавшей из окна круизного лайнера в океан. В октябре 2019 года американец признал себя виновным в убийстве по неосторожности, и спустя полтора года суд приговорил его к трем годам условного заключения.

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