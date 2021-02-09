Дед уронил годовалую внучку с борта круизного лайнера и избежал тюрьмы

Житель американского штата Индиана уронил годовалую внучку в океан и избежал тюремного заключения. Об этом сообщает New York Post.

В июле 2019 года 51-летний Сальваторе Анелло (Salvatore Anello) отдыхал со своей семьей на борту круизного лайнера Freedom of the Seas туристической компании Royal Caribbean.

По словам героя материала, во время инцидента он не был пьян и не выбрасывал внучку Хлои Виганд (Chloe Wiegand) из окна намеренно. Мужчина объяснил, что просто поднес девочку к окну детской игровой комнаты на корабле и не знал, что оно было открыто. Ребенок выпал из окна и погиб.

В октябре 2019 года американец признал себя виновным в убийстве по неосторожности, и спустя полтора года суд приговорил его к трем годам условного заключения. Адвокат Анелло заявил, что обвиняемый будет отбывать испытательный срок у себя дома, в Индиане.

Родители Виганд в свою очередь подали иск на Royal Caribbean и находятся в ожидании судебного процесса.

В июле 2019 года Хлоя Виганд из Индианы выпала в открытое окно с высоты 45 метров и разбилась о бетонную пристань, когда судно пришвартовалось в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Согласно первоначальной версии, ребенок выскользнул из рук своего деда Сальваторе Анелло.