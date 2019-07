Уронившему внучку с борта круизного лайнера деду нашли оправдание

Стала известна новая версия гибели полуторагодовалой девочки Хлои, упавшей с 11-й палубы круизного теплохода Freedom of the Seas. Версию защиты в лице адвоката семьи Майкла Винклемана приводит The Sun.

По его словам, дед погибшей Сальваторе Анелло посадил внучку на подоконник в игровой комнате и она захотела постучать в окно. Показания членов семьи свидетельствуют, что девочка любила смотреть сквозь стекла и часто стучала в них, когда наблюдала за игрой своего брата в хоккей. Однако в этом окне не было стекла, и Хлоя упала вниз.

В связи с этим семья возложила вину за гибель ребенка на компанию-владельца корабля Royal Caribbean.

Также адвокат опроверг информацию о том, что Анелло находился в состоянии алкогольного опьянения, заявив, что он непьющий.

Ранее полицейские допросили Анелло. Решение о предъявлении обвинений в халатности или убийстве по неосторожности принято не было. В худшем случае деду погибшей грозит до трех лет лишения свободы.

В июле Хлоя Виганд из Индианы выпала в открытое окно с высоты 45 метров и разбилась о бетонную пристань, когда судно пришвартовалось в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Согласно первоначальной версии, ребенок выскользнул из рук своего деда Сальваторе Анелло.

