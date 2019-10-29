Уронившего с борта круизного судна внучку деда обвинили в убийстве и арестовали

Американцу Сальваторе Анелло (Salvatore Anello) предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности его полуторагодовалой внучки Хлои Виганд (Chloe Wiegand), упавшей с 11-й палубы круизного теплохода Freedom of the Seas. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина был арестован, но впоследствии выпущен под залог в 80 тысяч долларов. Он должен предстать перед судом 20 ноября.

Его обвиняют в том, что он поднес ребенка к открытому окну игровой зоны, из которого Хлоя выпала. Ребенок ударился об бетонный пол и погиб. Представители компании Royal Caribbean, которой принадлежит судно, заявили, что окно было открыто для вентиляции помещения.

Родители девочки Алан (Alan) и Кимберли Виганд (Kimberly Wiegand) заявили, что не считают Анелло виновным в гибели их дочери. По их словам, мужчина тяжело переживает гибель внучки.

«У него была истерика. Он неоднократно говорил нам, что полагал, будто там было стекло. Он плакал снова и снова. Никогда Сэм не подвергал наших детей опасности», — рассказала мать девочки. «Он был очень, очень расстроен. На него невозможно смотреть без слез, она была его лучшей подругой», — добавил отец.

В настоящее время семья планирует подать в суд на Royal Caribbean.

В июле стала известна версия защиты Сальваторе Анелло. По словам адвоката семьи Майкла Винклемана дед посадил внучку на подоконник в игровой комнате, так как она захотела постучать в окно.

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