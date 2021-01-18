У российского самолета разрушилось шасси при посадке в аэропорту

Колесо шасси разрушилось во время приземления самолета российской авиакомпании в аэропорту Владивостока. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточняет источник, происшествие случилось во время учебно-тренировочного полета на воздушном судне малой авиации. После того, как самолет коснулся земли и продолжил двигаться по взлетно-посадочной полосе, шина соскочила с колеса.

При этом, отметил собеседник агентства, сама стойка шасси разрушена не была. «Никаких механических повреждений нет, просто колесо "разулось". Пострадавших нет, ущерба нет», — уточнил спикер.

Он также добавил, что воздушное судно будет временно помещено в ангар, а после замены шины продолжит полеты.

Ранее в январе летевший из Владивостока самолет совершил аварийную посадке в Москве из-за сработавшего датчика отказа тормозов. Согласно информации, опубликованной на сайте FlightRadar24, речь шла о лайнере Airbus A330-343. По данным сервиса, он приземлился в аэропорту Шереметьево в 15:57 по московскому времени.