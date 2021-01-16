В Москве приземлился самолет со сломанным шасси

Самолет Boeing-738 (Boeing 737-800), следовавший из Антальи в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево со сломанным шасси. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его данным, посадка прошла штатно. На борту лайнера находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате поломки передней стойки шасси никто не пострадал.

Отмечается, что лайнер отбуксировали после приземления. По данным собеседника ТАСС в правоохранительных органах, причины неисправности выясняются.

В феврале 2020-го самолет Bombardier CRJ-100, летевший из Екатеринбурга в Томск, при посадке в аэропорту повредил стойку шасси. У лайнера частично разрушилась передняя стойка шасси. На борту самолета находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. В результате никто не пострадал. Для обратного рейса было выделено резервное воздушное судно.