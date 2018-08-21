Жесткая посадка самолета без шасси попала на видео

Жесткая посадка пассажирского лайнера с нераскрывшимся шасси, следовавшего из города Лимы в Аякучо, Перу, попала на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 11 километрах от Лимы в аэропорту Хорхе Чавес. Когда у лайнера возникли проблемы с шасси, командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку.

На ролике, попавшем в интернент, видно, как самолет садится с летящими из-под него искрами. Позже представитель аэропорта Лимы сообщил, что все пассажиры лайнера были успешно эвакуированы и никто не пострадал.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

В феврале 2017 года в интернете появилось видео жесткой посадки пассажирского лайнера британской авиакомпании Flybe в аэропорту Амстердама Схипхол. Во время приземления у следовавшего из Эдинбурга рейсом BE1284 самолета сломалось шасси, он накренился вправо и пропеллерами поцарапал взлетно-посадочную полосу.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!