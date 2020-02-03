Путешествия
 
Последние новости
В России захотели ужесточить наказание за шум ночью
Кокорин назвал свою зарплату в «Зените»
Составлен список худших фраз для первого свидания
Найдена самая маленькая квартира в Крыму
В Москве начнется ремонт поликлиник по новому стандарту 
Дочь Джонни Деппа вышла на публику в прозрачном платье без нижнего белья
«Зенит» поздравил футболиста сборной Испании напоминанием о поражении от России
Подсчитана доля желающих покинуть Россию
Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией
Новости партнеров

Самолет в российском аэропорту сломал шасси при посадке

Перейти в «Мою Ленту»

Самолет Bombardier CRJ-100 авиакомпании «Руслайн», летевший из Екатеринбурга в Томск, при посадке в аэропорту повредил стойку шасси. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, во время посадки у самолета частично разрушилась передняя стойка шасси. На борту самолета находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. В результате никто не пострадал. Для обратного рейса было выделено резервное воздушное судно.

Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают следователи.

В январе российский самолет авиакомпании S7 благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за отказа закрылков. В результате произошедшего никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Авиалайнер Embraer 170 направлялся в Екатеринбург.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На борту российского самолета умер пассажир
Разлитый чай сочли причиной внезапного отключения двигателя самолета
Вылетевший из Москвы российский самолет приготовился к экстренной посадке
Путешествия
Путешествия00:0231 января

«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»

Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
05:05Сегодня

Поезд из Китая приехал в Россию без пассажиров

21:50 2 февраля

Россия закроет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем

17:51 2 февраля

Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву

Путешествия00:0228 января
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912

Полюс недоступности

Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
13:27 2 февраля

На борту российского самолета умер пассажир

09:42 2 февраля

Евросоюз изменил правила получения виз

06:19 2 февраля

Объяснена причина отказа в посадке в Москве немецкому самолету из Китая

Путешествия19:0623 января

«Я здесь, и мне отсюда не уехать»

Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
20:35 1 февраля

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за коронавируса

23:10 1 февраля

Россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Китай

19:41 1 февраля

Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

Россия
Аксенов назвал глупостью поступок чиновниц в Керчи
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Потерявшие друг друга при побеге из Сталинграда сестры встретились спустя 78 лет
Китайский коронавирус добрался до России
Россиян эвакуируют из Китая, отменяют рейсы и закрывают границу
Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
«Китай всегда был источником опасности»
Россия закрывает границу с Китаем из-за коронавируса. Что о нем известно — отвечает вирусолог
Горбачев отреагировал на слова Зеленского о вине СССР в развязывании войны
Все материалы
Мир
США запретили въезд посетившим Китай иностранцам из-за коронавируса
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось муляжом
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Боевики захватили танк Т-90 сирийской армии
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Женщина напала с ножом на прохожих в Бельгии
Все материалы
Бывший СССР
Мужчину застрелили в центре Киева
Немецкие солдаты и евреи на оккупированной территории перед массовой казнью. Шауляй. Июль 1941 года. Трофейный снимок«Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Украина захотела от Ирана увеличения компенсаций семьям жертв крушения Boeing
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»
Все материалы
Экономика
Apple пошла на крайние меры из-за коронавируса
Финансовый монстр
Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить
Минтруд выступил за снижение прожиточного минимума
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Россияне начали искать дешевую еду
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Мировой экономике предрекли затяжные последствия из-за смертельного вируса
Все материалы
Силовые структуры
Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск
Темные времена
 
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Маменькин садист
Сибирский потрошитель мучил и убивал школьниц в своей квартире. В этом ему помогала мать
Названы версии обрушения кафе в российском городе
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Android начал удалять фотографии пользователей
Доказана общая теория относительности Эйнштейна
«Прогноз неутешительный»
 
В Египте нашли могилы жрецов с древними артефактами
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
В Крыму изобрели полезный майонез
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Все материалы
Спорт
Российский боксер сломал нос росгвардейцу
«Адская» драка вратарей НХЛ попала на видео
Харольд Коннолли и Ольга Фикотова«Давай напишем президенту»
Олимпийская чемпионка улетела в США ради любви. Родная страна отказалась от нее
Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Забит Магомедшарипов (в центре) после боя с Келвином Каттаром«Для нас пределов нет»
Легендарные бойцы и миллионы фанатов. Как UFC покорил Россию
Появились подробности нападения российского боксера на росгвардейца
«Трансляции АПЛ можно смотреть на Okko в подарок»
Где смотреть Английскую премьер-лигу-2019/2020 (АПЛ): трансляции чемпионата Англии по футболу онлайн
Все материалы
Культура
Кей-поп-звезду обвинили в организации проституции
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
В США установили правила съемок секса
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Панин захотел увезти дочь подальше от «русских людей»
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Лондонские критики назвали лучший фильм года
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянка пожелала смерти плачущему ребенку-инвалиду и спровоцировала скандал
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
На Facebook и Twitter завели дело в России
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Водитель изобрел легкий способ завладеть парковочным местом и прослыл подлецом
Мастера на все руки
 
Россияне в противогазах записали клип с припевом «Миллер, дай нам газ!»
Все материалы
Ценности
Всемирно известный бренд уличили в жестоком обращении с моделями
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
McDonald's показал стандартный обед Ким Кардашьян и ее мужа
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Актриса из «Людей Икс» попозировала в прозрачной блузке на голое тело
На износ
Откуда появилась одежда и кто сделал из нее культ
Платья с эффектом голого тела стали трендом среди знаменитостей
Все материалы
Путешествия
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за коронавируса
Объяснена причина отказа в посадке в Москве немецкому самолету из Китая
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали фашистам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Китай
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Все материалы
Из жизни
Найдена голова умершей 340 миллионов лет назад акулы
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Выигрыш в лотерею позволил одинокой медсестре завести ребенка
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Голодный койот укусил лыжницу за голову
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Мужчина принял шубу на обочине за раненого леопарда
Все материалы
Toyota объявила старт продаж обновленной Corolla в России
Смешные ролики января 2020
Способы уборки снега, «Ман-Де-Лориан» и другие коубы
В России начались продажи кроссовера Skoda Karoq
Самая дорогая BMW в России
Видео: BMW M760Li за 14 миллионов рублей, которая завтракает спорткарами
Раскрыта внешность 1000-сильного электрического пикапа Hummer
Лучшее автомобильное видео января 2020
Porsche по-голливудски, Fiat против танка и летящий в пропасть Rover: самые интересные ролики месяца
Ford начал тестировать человекоподобных роботов
Все материалы
Дом
В российских регионах начали раздавать бесплатную землю
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Российскую улицу назвали в честь Путина для привлечения внимания
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
В России появится первый частный город
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Россиянка приютила цыганок и взяла кредит на снятие порчи
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы