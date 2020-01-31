Разлитый чай сочли причиной внезапного отключения двигателя самолета

Разлитый на борту чай сочли причиной инцидентов с отключением двигателей самолетов Airbus A350-900. Соответствующее расследование ведут авиастроительный концерн Airbus и производитель авиационного оборудования Rolls-Royce, пишет FlightGlobal.

В частности, такой случай произошел во вторник, 21 января, с лайнером авиакомпании Delta, следовавшим из американского штата Мичиган в Сеул. Экипажу пришлось прервать полет и совершить экстренную посадку в связи с отказом правого двигателя. Известно, что незадолго до этого на панель управления двигателем была пролита жидкость.

Аналогичное происшествие было зафиксировано в ноябре прошлого года. Тогда через час после того, как один из пилотов пролил на центральную приборную панель чай, у самолета внезапно отключился правый двигатель.

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Оба воздушных судна совершили посадки в штатном режиме, в результате инцидентов никто из членов летного состава и пассажиров не пострадал. Согласно предварительным данным, причиной случившегося в обоих случаях стал «разлив жидкости», однако детали еще выясняются.

Отмечается, что Airbus и Rolls-Royce намерены выработать рекомендации по методам взаимодействия с жидкостями на борту.

13 сентября прошлого года сообщалось, что самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Оборудование загорелось и начало плавиться, из-за чего частично отказала приборная панель и начались проблемы со связью.

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