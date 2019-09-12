Самолет совершил экстренную посадку из-за пролитого кофе

Самолет Airbus A330-243, следовавший из Франкфурта в Канкун,совершил вынужденную посадку в ирландском Шенноне из-за того, что пилот пролил кофе на приборную панель. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на доклад британского Отдела по расследованию авиационных происшествий.

Инцидент произошел еще 6 февраля, однако известно о нем стало только сейчас. Командир воздушного судна поставил стаканчик кофе без крышки на откидной столик, а после случайно опрокинул его на приборную панель. Оборудование загорелось и начало плавиться, из-за чего частично отказала приборная панель и начались проблемы со связью.

После того, как в кабине пилотов появился дым, было принято решение экстренно посадить самолет. Приземление прошло штатно, в результате происшествия никто не пострадал. В докладе отмечается, что авиакомпания, название которой не называется, сделала выводы, и стаканчики с напитком стали подаваться с крышечками.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Якутия» принял решение пойти на аварийную посадку из-за пробитого окна. Boeing 737 направлялся из Анадыря в Хабаровск. Во время рейса в кабине пилотов треснула боковая форточка.

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