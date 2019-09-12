Российский самолет пошел на посадку из-за треснувшего окна в кабине пилотов

Пилот самолета авиакомпании «Якутия» принял решение пойти на аварийную посадку из-за пробитого окна. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Boeing 737 направлялся из Анадыря в Хабаровск. Во время рейса в кабине пилотов треснула боковая форточка.

В настоящий момент лайнер направляется в аэропорт назначения на сниженной высоте. Он должен приземлиться в Хабаровске в 20:00 по местному времени (13:00 мск).

В июле похожий инцидент произошел с другим самолетом «Якутии». Во время полета у Sukhoi Superjet 100 треснуло стекло кабины пилотов. Лайнер выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток.

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