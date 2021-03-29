Бортпроводник потрогал грудь коллеги и был оштрафован на сотни тысяч рублей

Бывший бортпроводник авиакомпании Qantas потрогал грудь коллеги и был оштрафован на сотни тысяч рублей. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в 2019 году. Во время рейса авиакомпании Qantas в Австралию 54-летний старший бортпроводник Джон Ватовец (John Vatovec) и 21-летняя стюардесса отошли на перерыв в заднюю часть самолета, которая была закрыта занавеской.

По словам девушки, Ватовец коснулся ее груди, расстегнул ширинку на брюках и показал ей свои гениталии. После этого стюардесса сразу же пожаловалась на действия коллеги другому бортпроводнику, а также сообщила о произошедшем менеджеру авиакомпании. Девушка подала в суд на Ватовца.

Бортпроводник позже признался в развратных действиях, однако он утверждал, что его коллега неоднократно озвучивала ему откровенные сексуальные комментарии, которые он воспринял как «сигнал к действию». Ватовец также уточнил, что повел себя таким образом из-за «химического дисбаланса» в организме.

Тем не менее 26 марта суд признал вину Ватовца в сексуальных домогательствах. Судья Бри Эйлинг (Brie Ayling) не поверила в его утверждения о сексуальных комментариях, назвав действия подсудимого безрассудными и оскорбительными, поскольку стюардесса не давала на них согласия. Бортпроводник был оштрафован на 12 тысяч долларов (около 909 тысяч рублей).

Как сообщает издание, в декабре авиакомпания подтвердила, что Ватовец был уволен.

Ранее сотрудник аэропорта заставил пассажирку показать грудь во время досмотра. Мужчина остановил ее, утверждая, что ему нужно осмотреть ее бюстгальтер. После этого сотрудник попросил девушку снять ремень, чтобы он также смог заглянуть ей в штаны. Через неделю после инцидента работник подал в отставку.