Незнакомец потрогал стюардесс за ноги и ягодицы и угодил в тюрьму

Пассажир американских авиалиний Southwest Airlines домогался стюардесс и оскорблял их, в результате чего угодил в тюрьму. Об этом сообщает издание Associated Press.

Во время перелета между Сан-Диего и Альбукерке 43-летний житель Калифорнии Итон Джеймс Джонсон (Iton James Johnson) четыре раза коснулся ног сотрудницы экипажа, а затем схватил за ягодицы вторую бортпроводницу.

Также незнакомец неприлично высказывался в адрес стюардесс и посоветовал одной из них «быть скромнее и найти другую работу» из-за того, что, по его словам, она разговаривала с ним слишком нагло.

По данным следствия, Джонсон находился в алкогольном опьянении и вышел из себя после того, как на борту самолета ему отказали в подаче напитков из-за неподобающего поведения.

В итоге суд признал пассажира виновным в нарушении общественного порядка и домогательствах к членам экипажа. Сам он признал свою вину, однако добавил, что, несмотря на опьянение, четко осознавал свои действия. Ему грозит полгода тюрьмы и штраф размером в пять тысяч долларов.

Ранее в ноябре прошлого года житель штата Калифорния был осужден на два года за сексуальные домогательства в самолете авиакомпании Norwegian Airlines. Инцидент произошел на 10-часовом рейсе из Лондона в Сиэтл. Как заявила жертва преступника, перед полетом она приняла необходимые лекарства и крепко заснула. Согласно ее показаниям, пассажир воспользовался беззащитным состоянием девушки и начал трогать ее в интимных местах.