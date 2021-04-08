Иностранец проехался в поезде на Украине и возмутился

Гражданин Дании проехался на украинском поезде и решил собственноручно помыть грязные окна состава. Своим возмущением он поделился на своей странице в Facebook.

«Мыть УЗ («Укрзализныця» — прим. «Ленты.ру») непросто, но ведь это нужно просто сделать, не так ли?» — так подписал он свою публикацию.

В комментариях иностранец рассказал, что раньше протирал окна салфетками, но в этот раз специально купил швабру, чтобы отмыть «древнюю и устойчивую» грязь.

«Плохо помылось окно. Скрябать нужно. Долго», — добавил он. Тем не менее другие пользователи восхитились его поступком. «Вы молодец, что сделали это», «Супер!», «Ого!», «Молодец!» — написали они.

Ранее в феврале пассажиры поезда на Украине пожаловались на укусы насекомых в вагонах и вызвали споры среди пользователей сети. На размещенных в сети кадрах показаны, предположительно, следы укусов клопов на телах путешественников — покраснение кожи, волдыри и сыпь. Уточнялось, что инцидент произошел в железнодорожном составе, следовавшем по маршруту Харьков — Трускавец.