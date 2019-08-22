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Желание покинуть Украину вынудило туристов смыть паспорта в унитаз

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Граждане Ирана смыли в унитаз паспорта в киевском аэропорту Борисполь, чтобы улететь в Ереван с поддельными документами. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщение пресс-службы Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Туристы прибыли из Турции и через Украину направлялись в Армению. Сотрудники аэропорта обратили внимание, что вместо того, чтобы проследовать на следующий рейс, иранцы ушли в туалет и находились там продолжительное время.

По возвращении они заявили пограничникам, что у них нет паспортов. Однако при проверке в туалете были найдены остатки их документов. Позже выяснилось, что неизвестный иностранец за вознаграждение обещал передать мошенникам поддельные паспорта и посадочные талоны на один из европейских рейсов.

Иранцам отказали в перелете и собираются вернуть их в Турцию обратным рейсом.

В мае 2018 года рейс американской авиакомпании Allegiant Airlines был задержан из-за дебошира, который украл спасательный жилет и попытался смыть его в унитаз. Мужчину задержали и вывели из самолета. Однако полиция не арестовала его, так как не была доказана его причастность к инциденту.

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NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
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