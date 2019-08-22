Желание покинуть Украину вынудило туристов смыть паспорта в унитаз

Граждане Ирана смыли в унитаз паспорта в киевском аэропорту Борисполь, чтобы улететь в Ереван с поддельными документами. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на сообщение пресс-службы Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

Туристы прибыли из Турции и через Украину направлялись в Армению. Сотрудники аэропорта обратили внимание, что вместо того, чтобы проследовать на следующий рейс, иранцы ушли в туалет и находились там продолжительное время.

По возвращении они заявили пограничникам, что у них нет паспортов. Однако при проверке в туалете были найдены остатки их документов. Позже выяснилось, что неизвестный иностранец за вознаграждение обещал передать мошенникам поддельные паспорта и посадочные талоны на один из европейских рейсов.

Иранцам отказали в перелете и собираются вернуть их в Турцию обратным рейсом.

В мае 2018 года рейс американской авиакомпании Allegiant Airlines был задержан из-за дебошира, который украл спасательный жилет и попытался смыть его в унитаз. Мужчину задержали и вывели из самолета. Однако полиция не арестовала его, так как не была доказана его причастность к инциденту.

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