Туристы показали укусы насекомых в поезде на Украине и вызвали споры в сети

Пассажиры поезда на Украине пожаловались на укусы насекомых в вагонах и вызвали споры среди пользователей сети. Снимками случившегося туристы поделились с Telegram-каналом, освещающим жизнь в одном из украинских городов.

Уточняется, что инцидент произошел в железнодорожном составе, следовавшем по маршруту Харьков — Трускавец. «Подписчики передают привет. Чтоб не скучно было ехать, всю дорогу их развлекали клопы», — говорится в сообщении.

На размещенных в сети кадрах показаны, предположительно, следы укусов клопов на телах путешественников — покраснение кожи, волдыри и сыпь.

Подписчики сообщества обсудили произошедшее в комментариях, их мнения разделились: некоторые юзеры заподозрили авторов снимков во лжи, в то время как другие им поверили и посоветовали обратиться с жалобой к перевозчику.

«Это вообще похоже на чесотку. Укус клопов похож по внешнему виду на укус комара», «Это больше похоже на аллергию», «На фото, похоже, обычная аллергия на спиртное, как следствие — фантазии про укусы клопов», — писали одни.

«Надо было на месте предъявлять, а не фото потом постить», «Поехали оздоровиться, называется», «Мы ехали в поезде Харьков — Рахов с тараканами», «Срочно санкции на "Укрзализныцю" (Украинские железные дороги — прим. "Ленты.ру")! Запретить все поезда и электрички!», «Плюс одна фобия. Сколько катался на поездах, даже и не думал, что такое может произойти», — отмечали другие.

23 октября прошлого года сообщалось, что туристка провела ночь в отеле и была покусана клопами 70 раз. Утром она обнаружила, что ее ноги и нижняя часть туловища были покрыты зудящими и воспаленными укусами. При этом ее муж не пострадал, так как спал на пуховом одеяле, а она легла на матрас и накрылась одеялом.