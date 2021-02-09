Врач назвал способы обезопасить себя от болезней при поездке в Африку

Российский врач назвал главные болезни, которые можно подхватить в Африке, и назвал способы обезопасить себя при путешествии в регион. Выводы доктора медицинских наук, завкафедрой паразитологии паразитарных и тропических болезней Валерия Завойкина публикует «Федеральное агентство новостей».

Эксперт напомнил, что в африканских странах существует большое количество различных болезней и перед поездкой практически в любое из государств необходимо сделать прививку от желтой лихорадки. По его словам, это одна из самых опасных карантинных вирусных инфекций с высокой смертностью, а вакцина от нее «наиболее безобидная».

Кроме того, специалист подчеркнул, что есть риск заразиться и малярией, однако прививок от этого заболевания не существует, в связи с чем доктор посоветовал соблюдать меры профилактики. Среди других опасностей он выделил сонную болезнь, пляжных песчаных блох и личинок глистов, которые могут проникнуть в поврежденную кожу из песка.

В заключение врач отметил, что туристы, которые собираются в Африку или Латинскую Америку, всегда могут обратиться к экспертам, чтобы те могли подобрать правильные лекарства перед поездкой. При этом Завойкин уточнил, что одной из самых безопасных стран Африки является Марокко.

В феврале эксперты уже предупреждали россиян об опасностях поездок в жаркие тропические страны. По их словам, в подобных территориях обитает больше насекомых, чем в России. Часть из них являются переносчиками болезней, однако определить это не всегда можно даже после укуса, который бывает безболезненным и незаметным. При этом в России может не оказаться лекарств от редких болезней, распространенных в жарких странах.