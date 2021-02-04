Эксперты предупредили об опасностях тропических стран

В тропических странах живет гораздо больше опасных насекомых, чем в России. При этом по внешнему виду не всегда можно определить, ядовитое ли оно. Установить это бывает сложно даже после укуса. Об опасностях поездок в жаркие страны предупредили российские эксперты в беседе с телеканалом «Москва 24».

«Укус может быть незаметный и безболезненный, но от него можно получить целый ряд заболеваний при попадании паразитов в кровеносную систему человека. Например, та же малярия, которую можно получить от комаров», — подчеркнул энтомолог Дмитрий Мусолин.

Кроме того, в России может не оказаться лекарств от ряда редких заболеваний, распространенных в тропиках. Паразитолог и эпидемиолог Владимир Сергиев отметил, что обостриться в жарком климате могут и хронические заболевания. «Все таблетки, которые вы пьете, надо обязательно брать с собой», — предупредил он.

Для того, чтобы обезопасить себя при поездке в жаркие страны, Роспотребнадзор рекомендует использовать воду и еду в упаковках, подвергать пищу термической обработке, по возможности не пробовать незнакомые продукты, а также использовать средства от насекомых и следить, чтобы вода при купании не попадала в рот.

В конце января сообщалось, что россиянка и ее дочь съездили на Занзибар и заразились так называемой сонной болезнью, переносчиком которой является муха цеце. Заболевание сопровождается слабостью, высокой температурой и повышенной сонливостью.