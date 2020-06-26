Раскрыта опасность кроватей в номерах отелей

Туристов предупредили об опасности кроватей в номерах отелей из-за наличия в них клопов. Такую угрозу раскрыли разные эксперты в интервью Daily Express.

Так, по информации издания, несмотря на то, что большинство отелей оставались закрытыми во время пандемии коронавируса, высокая вероятность быть укушенным паразитами по прибытии в гостиницу все еще существует.

«Постельные клопы могут долго прожить без еды — иногда от шести месяцев до года. Они могут определить, где находится человек, поэтому первых гостей в отелях могут ожидать довольно агрессивные паразиты, особенно в ночное время», — уточнил директор и главный энтомолог организации The Bed Bug Foundation Ричард Нейлор.

Он посоветовал постояльцам держать свою одежду и личные вещи подальше от кроватей и матрасов, поскольку клопы могут размножаться на разных поверхностях.

Специалист Руне Совндал из компании Fantastic Services, занимающейся истреблением вредителей на дому, также подтвердил, что на отдыхе после пандемии туристов может ждать неприятный сюрприз. «Перед бронированием стоит выяснить, были ли простыни, матрасы и каркасы кроватей очищены должным образом», — порекомендовал он.

31 марта сообщалось, что российские отели могут быть опасны для постояльцев во время пандемии коронавируса в связи с несовершенством систем кондиционирования. В случае, если там разместится гость с инфекцией, другие клиенты окажутся под угрозой заражения, считает член президиума ассоциации малых гостиниц и хостелов Ирина Машковцева.

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