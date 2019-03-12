Бассейны в зарубежных отелях оказались смертельно опасными

Специалисты рассказали о смертельно опасных бактериях и микроорганизмах, которыми заражены бассейны зарубежных отелей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По словам экспертов, помимо грибков и норовирусов, ученые обнаружили в воде гостиниц таких паразитов, как криптоспиродии, кишечные лямблии и шигеллы.
«Наиболее эта проблема актуальна для стран с жарким климатом и низким социальным развитием. В плане бактерий хлорка будет действовать, а в плане паразитических простейших, скорее всего, нет. Там должны быть более высокие концентрации», — пояснила специалистка медико-биологического центра Ольга Курносова.
По словам корреспондентки Ксении Солдатовой, побывавшей в лаборатории, невозможно определить на глаз, насколько вода чистая: рассмотреть опасных паразитов можно только под микроскопом.
«Хорошим признаком будет, если вы по утрам видите человека, который делает заборы проб воды в бассейнах. Это будет говорить о том, что руководство достаточно ответственно относится к септике и антисептике», — отметила врач-дерматовенеролог Дарья Баскакова.
Если заборы проб воды в отелях не делают, то врачи рекомендуют не глотать воду в бассейнах таких гостиниц, не купаться в них с повреждениями на коже или с ослабленным иммунитетом.
По словам российских специалистов, в России при очистке воды практикуют озонирование, в связи с чем таких паразитов, как лямблии и криптоспиродии, в российских бассейнах практически нет.
В марте сотрудник ассоциации инструкторов по плаванию Safety Training Awards Люк Гриффитс рассказал, как определить, что вода в бассейне заражена паразитами. По его словам, мутная вода и склизкий слой на стенках — это признак того, что с бассейном что-то не так.