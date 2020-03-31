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Российские отели оказались опасны во время пандемии коронавируса

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Российские отели могут быть опасны для постояльцев во время пандемии коронавируса в связи с несовершенством систем кондиционирования. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила член президиума ассоциации малых гостиниц и хостелов Ирина Машковцева.

По ее словам, в случае, если в одном из номеров разместится гость с инфекцией, другие клиенты окажутся под угрозой заражения. «Наши отели рассматривали возможность поселения людей для самоизоляции. Пришли к выводу, что система кондиционирования для этого не предназначена, мы не сможем обеспечить безопасность людей», — пояснила Машковцева.

Она отметила, что принять таких туристов, вероятно, смогут только некоторые пятизвездочные отели с автономной системой вентиляции. «Если в номерах размещать людей с подозрением на инфекцию, ситуация будет как на корабле, где через систему вентиляции заразились пассажиры. Она не предусмотрена, чтобы автономно обеспечить безопасность людей в отдельных номерах», — добавила собеседница радиостанции.

23 марта сообщалось, что российскому рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и резкого падения национальной валюты. По оценке экспертов, из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и резкого падения курса рубля в России могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов, если ситуация не изменится в лучшую сторону в самое ближайшее время.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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