Российские отели оказались опасны во время пандемии коронавируса

Российские отели могут быть опасны для постояльцев во время пандемии коронавируса в связи с несовершенством систем кондиционирования. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила член президиума ассоциации малых гостиниц и хостелов Ирина Машковцева.

По ее словам, в случае, если в одном из номеров разместится гость с инфекцией, другие клиенты окажутся под угрозой заражения. «Наши отели рассматривали возможность поселения людей для самоизоляции. Пришли к выводу, что система кондиционирования для этого не предназначена, мы не сможем обеспечить безопасность людей», — пояснила Машковцева.

Она отметила, что принять таких туристов, вероятно, смогут только некоторые пятизвездочные отели с автономной системой вентиляции. «Если в номерах размещать людей с подозрением на инфекцию, ситуация будет как на корабле, где через систему вентиляции заразились пассажиры. Она не предусмотрена, чтобы автономно обеспечить безопасность людей в отдельных номерах», — добавила собеседница радиостанции.

23 марта сообщалось, что российскому рынку гостиничных услуг предстоит очень сложный период и колоссальные потери из-за пандемии коронавируса и резкого падения национальной валюты. По оценке экспертов, из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 и резкого падения курса рубля в России могут прекратить работу до четверти малых гостиничных объектов, если ситуация не изменится в лучшую сторону в самое ближайшее время.

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